Бостонская фирма Safdie Architects завершит проект музея Crystal Bridges. Финальная часть соединит мостом две новые галереи.

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Завершающая стадия строительства впечатляющего комплекса стартует в начале 2022 и продлится два года.

Современное художественное пространство / Фото Dezeen

Внутренний дворик будет покрыт стеклянным куполом, что создаст невероятное "входное" пространство музея.

Музей станет местом активной жизни / Фото Dezeen

Музей будет окружен 120 гектарами сказочного леса. Его дизайн – это коллекция стеклянных павильонов, которые будут соединены мостами, и большой зал.

Популярность нового волшебного музея гарантирована / Фото Dezeen

Площадь проекту составляет более 20 тысяч квадратных метров. Для достижения целей с интеграции социума в искусство в новых сооружениях Crystal Bridges разместятся две дополнительные художественные галереи, которые будут соединены новым мостом.

Новый музей – это замечательное место единения искусства и общества, которое подарит посетителям незабываемые впечатления.