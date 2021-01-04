Споруди державних департаментів доволі рідко вражають своїм виглядом. Втім, для працівників та відвідувачів бразильського Міністерства закордонних справ це правило не діє. Про дивовижний Палац Арок, який точно не залишить байдужим – читайте у матеріалі.

Унікальний палац, який став шедевром сучасної архітектури, спроєктував Оскар Німейєр, повідомляє ArchDaily. Цікаво Гра тіней та простору: як виглядає новий вражаючий мистецький центр у Сучжоу Прямокутна бетонна будівля виглядає так, ніби вона пливе на поверхні водного басейну. Вода навколо будівлі додає свіжості та магічності / Фото ArchDaily Монументальні гвинтові сходи розробив Роберто Бурле Маркс, а над мармуровими стінами працював Атоса Булкао. Чудове місце для важливих переговорів / Фото ArchDaily Інтер'єр будівлі може похизуватися великою кількістю простору, а доповнюють його роботи бразильських та закордонних художників. Як розповідав сам Німейєр, у цьому проєкті йому вдалося втілити красиві та виразні рішення, з чим навряд хтось посперечається. Дивіться більше фото фантастичного Палацу Арок