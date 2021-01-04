Перлина модернізму: як виглядає фантастичний Палац Арк у Бразилії – фото
Споруди державних департаментів доволі рідко вражають своїм виглядом. Втім, для працівників та відвідувачів бразильського Міністерства закордонних справ це правило не діє. Про дивовижний Палац Арок, який точно не залишить байдужим – читайте у матеріалі.
Унікальний палац, який став шедевром сучасної архітектури, спроєктував Оскар Німейєр, повідомляє ArchDaily.
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Прямокутна бетонна будівля виглядає так, ніби вона пливе на поверхні водного басейну.
Вода навколо будівлі додає свіжості та магічності / Фото ArchDaily
Монументальні гвинтові сходи розробив Роберто Бурле Маркс, а над мармуровими стінами працював Атоса Булкао.
Чудове місце для важливих переговорів / Фото ArchDaily
Інтер'єр будівлі може похизуватися великою кількістю простору, а доповнюють його роботи бразильських та закордонних художників. Як розповідав сам Німейєр, у цьому проєкті йому вдалося втілити красиві та виразні рішення, з чим навряд хтось посперечається.
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