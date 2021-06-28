Дом расположен на пляже, который благодаря удаленности наполовину покрыт разнообразной растительностью. Большие сосны украшают живописную территорию.

Интересно Эстетика и особенное пространство: презентация холла нового ЖК OBRIY 3

Проблемой для архитекторов стали местные строительные ограничения. Впрочем, после долгих раздумий им удалось создать проект, который удовлетворил владельца и стал украшением их портфолио.

Роскошная гостиная / Фото Archdaily

Из дома можно наблюдать за прекрасными видами, которые дарит пляж Коллинз и соседние гавани.

Пейзажи, от которых трудно оторвать взгляд / Фото Archdaily

Благодаря взаимодействию со средой дом стал как бы естественным продолжением участка. Большие панорамные окна подчеркивают это преимущество дома.

Место для неторопливого досуга / Фото Archdaily

Дом на пляже Коллинз – это олицетворение мечты о просторном жилье рядом с океаном, которое станет уютным гнездышком для любого владельца.