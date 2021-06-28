Будинок розташований на пляжі, який завдяки віддаленості на половину покритий різноманітною рослинністю. Великі сосни прикрашають мальовничу територію.

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Проблемою для архітекторів стали місцеві будівельні обмеження. Втім, після довгих роздумів їм вдалося створити проєкт, який задовольнив власника та став окрасою їхнього портфоліо.

Розкішна вітальня / Фото Archdaily

З будинку можна спостерігати за чудовими краєвидами, які дарує пляж Коллінз та сусідні гавані.

Краєвиди, від яких важко відірвати погляд / Фото Archdaily

Завдяки взаємодії з середовищем будинок став ніби природнім продовженням ділянки. Великі панорамні вікна підкреслюють цю перевагу дому.

Місце для неквапливого дозвілля / Фото Archdaily

Дім на пляжі Коллінз – це уособлення мрії про просторе житло поруч з океаном, яке стане затишним гніздечком для будь-якого власника.