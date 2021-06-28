Жемчужина на пляже: дом в Австралии, который влечет видом
Источник:Archdaily
Дом у океана, который позволит наслаждаться видом и неторопливостью – это роскошь, попробовать которую стоит хотя бы раз в жизни. В Австралии построили дом на пляже, оказаться в котором хотел бы каждый.
Дом расположен на пляже, который благодаря удаленности наполовину покрыт разнообразной растительностью. Большие сосны украшают живописную территорию.
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Проблемой для архитекторов стали местные строительные ограничения. Впрочем, после долгих раздумий им удалось создать проект, который удовлетворил владельца и стал украшением их портфолио.
Роскошная гостиная / Фото Archdaily
Из дома можно наблюдать за прекрасными видами, которые дарит пляж Коллинз и соседние гавани.
Пейзажи, от которых трудно оторвать взгляд / Фото Archdaily
Благодаря взаимодействию со средой дом стал как бы естественным продолжением участка. Большие панорамные окна подчеркивают это преимущество дома.
Место для неторопливого досуга / Фото Archdaily
Дом на пляже Коллинз – это олицетворение мечты о просторном жилье рядом с океаном, которое станет уютным гнездышком для любого владельца.