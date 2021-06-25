Прекрасная вилла расположена в городе Альто-Параисо, где сосредоточились основные достопримечательности региона.
Интересно Эстетика и особенное пространство: презентация холла нового ЖК OBRIY 3
Рядом с домом расположен парк Чапада, который окутывает жилье и дарит сказочный экстерьер.
Виллу окутывает сказочная природа / Фото Archdaily
Casa da Mangueira задумана как частный дом архитектора в сочетании с эксклюзивным бутик-отелем. Одноэтажное и яркое здание было разработано для согласования семейной жизни с комфортом и приватностью гостей.
Тропическая изысканность / Фото Archdaily
Архитектору удалось воплотить в жизнь фантастический проект, который подарит незабываемые мгновения в жизни не только ему, но и многим гостям.
Смотрите больше фото сказочной бразильской виллы: