Прекрасна вілла розташована у місті Альто-Параїсо, де зосередилися найвизначніші пам'ятки регіону.

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Поруч з будинком розташований парк Чапада, який огортає житло та дарує казковий екстер'єр.

Віллу огортає казкова природа / Фото Archdaily

Casa da Mangueira задумана як приватний будинок архітектора у поєднанні з ексклюзивним бутік-готелем. Одноповерхова та яскрава будівля була розроблена для узгодження сімейного життя з комфортом та приватністю гостей.

Тропічна вишуканість / Фото Archdaily

Архітектору вдалося втілити в життя фантастичний проєкт, який подарує незабутні миттєвості життя не лише йому, а й багатьом гостям.

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