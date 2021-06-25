Жемчужина у парка: вилла в Бразилии, которая сочетает жилье и отель

Виллы в Бразилии обладают особой тропической атмосферой. Casa da Mangueira – это райский уголок возле парка, оказаться в котором мечтал бы каждый.

Прекрасная вилла расположена в городе Альто-Параисо, где сосредоточились основные достопримечательности региона.

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Рядом с домом расположен парк Чапада, который окутывает жилье и дарит сказочный экстерьер.

Виллу окутывает сказочная природа / Фото Archdaily

Casa da Mangueira задумана как частный дом архитектора в сочетании с эксклюзивным бутик-отелем. Одноэтажное и яркое здание было разработано для согласования семейной жизни с комфортом и приватностью гостей.

Тропическая изысканность / Фото Archdaily

Архитектору удалось воплотить в жизнь фантастический проект, который подарит незабываемые мгновения в жизни не только ему, но и многим гостям.

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