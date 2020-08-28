В прибрежном городе Японии Рикузентаката местные архитекторы разработали доступное постоянное жилье для пенсионеров, пострадавших из-за цунами. По словам архитекторов, квартиры являются экологичными и содержат все необходимое. Больше о доступном жилье для пенсионеров – читайте в материале.

Помещение начали строить сразу после катастрофы, пишет Archdaily.

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Для строительства выделили 2 гектара земли на склоне холма, где дома не будут такими уязвимыми как рядом с берегом.

Люди переехали недалеко от прежнего места жительства / Фото Archdaily

Помещения возведены очень близко друг к другу, а арендовать их смогут только пенсионеры, которые потеряли собственное жилье.

План был разработан на конкурсной основе среди студентов одного из японских университетов, поэтому власти удалось сэкономить на проекте.

Внутри также предусмотрены совместные пространства для жителей / Фото Archdaily

В отличие от обычного плана помещений, здесь все квартиры соединены между собой, что позволит арендаторам чаще видеться и проводить вместе время. Внутри каждая квартира имеет гостиную, спальню, ванную и кухню, а также доступ к общему коридору с южной стороны.

Квартиры в доме сделаны как гостиничные номера / Фото Archdaily

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В интерьере преобладают нейтральные пастельные цвета и деревянная облицовка. Помещения являются экологичными и были построены всего за несколько недель.

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