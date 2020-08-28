В прибережному місті Японії Рікузентаката місцеві архітектори розробили доступне постійне житло для пенсіонерів, які постраждали через цунамі. За словами архітекторів, квартири є екологічними та містять все необхідне. Більше про доступне житло для пенсіонерів – читайте в матеріалі.

Приміщення розпочали зводити відразу після катастрофи, пише Archdaily.

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Для будівництва виділили 2 гектари землі на схилі пагорба, де будинки не будуть такими вразливими як поряд з берегом.



Люди переїхали неподалік колишнього місця проживання / Фото Archdaily

Приміщення зведені дуже близько один до одного, а орендувати його зможуть лише пенсіонери, які втратили власне житло.

План був розроблений на конкурсній основі серед студентів одного з японських університетів, саме тому владі вдалось зекономити на проєкті.



Всередині також передбачені спільні простори для мешканців / Фото Archdaily

На відміну від звичайного плану приміщень, тут усі квартири поєднані між собою, що дозволить орендарям частіше бачитись та проводити разом час. Всередині кожна квартира має вітальню, спальню, ванну та кухню, а також доступ до спільного коридору з південного боку.



Квартири в будинку тут зроблені як готельні номери / Фото Archdaily

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В інтер'єрі переважають нейтральні пастельні кольори та дерев'яне облицювання. Помешкання є екологічними та були збудовані всього за кілька тижнів.

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