Дом Гензель и Гретель не растворился в сказке, а переместился в самое сердце знаменитого на весь мир Беверли-Хиллз. Подробнее о резиденции с невероятной историей – читайте в материале.

Дом, который как будто вырвали из сказки, спроектированн в 1921 году арт-директором Голливуда Гарри Оливером для киностудии немого кино. Как сообщает Secret LA, когда студию закрыли, семья Спадена перенесла дом в Беверли-Хиллз, где он стоит с 1934 года.

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Все в этом доме побуждает пофантазировать: массивные ставни, резкая покатая крыша, деформированная деревянная черепица и ров оживляют детские воспоминания о сказках.

Дом расположен по адресу: 516 North Walden Drive, Beverly Hills / Фото LAist

Озеленение территории выполнено с помощью колючих кустов и вьющихся растений, а странный бассейн с джакузи добавляет колорита и вычурности.

Внутренний двор усадьбы / Фото Stephen Russo

Теперь дом принадлежит агенту по недвижимости Майклу Либо. В течение последних двух десятилетий он с любовью восстанавливал этот удивительный дом, создавая эффект "устаревшего состояния".

Волшебная кухня / Фото Stephen Russo

Наибольшей реконструкции подверглась внутренняя сторона дома, где практически заново отстроили кухню, спальни и ванную.

Уголок для завтрака / Фото Stephen Russo

Коттедж из книжных рассказов является паломнической меккой для гостей и жителей Беверли-Хиллз. Ежегодно сюда на Хэллоуин прибывают сотни детей с возгласами "Сладости или смерть". Хотя для посетителей дом закрыт, желающих сфотографироваться на его фоне всегда достаточно.

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