Помешкання відьми: фото казкового будинку у Беверлі-Гіллз
Будинок Гензель і Гретель не розчинився у казці, а перемістився у самісіньке серце знаменитого на весь світ Беверлі-Гіллз. Детальніше про резиденцію з неймовірною історією – читайте у матеріалі.
Будинок, який неначе вирвали із казки, спроєктований у 1921 році артдиректором Голлівуду Гаррі Олівером для кіностудії німого кіно. Як повідомляє Secret LA, коли студію закрили, родина Спадена перенесла будинок у Беверлі-Гіллз, де він стоїть з 1934 року.
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Усе у цьому домі спонукає пофантазувати: масивні ставні, різкий похилий дах, деформовна дерев'яна черепиця та рів оживляють дитячі спогади про казки.
Будинок розташований за адресою: 516 North Walden Drive, Beverly Hills / Фото LAist
Озеленення території виконане за допомогою колючих кущів та в'юнких рослин, а чудернацький басейн з джакузі додає колориту та химерності.
Внутрішній двір садиби / Фото Stephen Russo
Тепер будинок належить агенту з нерухомості Майклу Лібоу. Впродовж останніх двох десятиліть він з любов’ю відновлював цю дивовижну оселю, створюючи ефект "застарілого стану".
Чарівна кухня / Фото Stephen Russo
Найбільшої реконструкції зазнала внутрішня сторона будинку, де практично заново відбудували кухню, спальні та ванни.
Куток для сніданку / Фото Stephen Russo
Котедж із книжкових оповідок є паломницькою меккою для гостей та жителів Беверлі-Гіллз. Щорічно сюди на Гелловін збігаються сотні дітлахів із вигуками "Солодощі або смерть". Хоч для відвідувачів будинок закритий, охочих сфотографуватися на його фоні ніколи не бракує.
Дивіться більше фото "резиденції відьми" у Беверлі-Гіллз:
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