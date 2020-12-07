Будинок Гензель і Гретель не розчинився у казці, а перемістився у самісіньке серце знаменитого на весь світ Беверлі-Гіллз. Детальніше про резиденцію з неймовірною історією – читайте у матеріалі.

Будинок, який неначе вирвали із казки, спроєктований у 1921 році артдиректором Голлівуду Гаррі Олівером для кіностудії німого кіно. Як повідомляє Secret LA, коли студію закрили, родина Спадена перенесла будинок у Беверлі-Гіллз, де він стоїть з 1934 року.

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Усе у цьому домі спонукає пофантазувати: масивні ставні, різкий похилий дах, деформовна дерев'яна черепиця та рів оживляють дитячі спогади про казки.

Будинок розташований за адресою: 516 North Walden Drive, Beverly Hills / Фото LAist

Озеленення території виконане за допомогою колючих кущів та в'юнких рослин, а чудернацький басейн з джакузі додає колориту та химерності.

Внутрішній двір садиби / Фото Stephen Russo

Тепер будинок належить агенту з нерухомості Майклу Лібоу. Впродовж останніх двох десятиліть він з любов’ю відновлював цю дивовижну оселю, створюючи ефект "застарілого стану".

Чарівна кухня / Фото Stephen Russo

Найбільшої реконструкції зазнала внутрішня сторона будинку, де практично заново відбудували кухню, спальні та ванни.

Куток для сніданку / Фото Stephen Russo

Котедж із книжкових оповідок є паломницькою меккою для гостей та жителів Беверлі-Гіллз. Щорічно сюди на Гелловін збігаються сотні дітлахів із вигуками "Солодощі або смерть". Хоч для відвідувачів будинок закритий, охочих сфотографуватися на його фоні ніколи не бракує.

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