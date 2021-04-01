Архитектурная студия Arqbag создала замечательное жилье внутри старинного здания. Помещение отличается особенной атмосферой.

Исторический дом расположен в испанском городе Ла Ногера. Оригинальное сооружение датируется концом XV века.

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Рядом с домом есть укрепленная городская площадь, с которой и началась история поселения. Через дом сделали проход, соединяющий площадь с улицей. Существующее здание имеет уникальную историческую ценность.

Неприкосновенность истории – приоритет архитекторов / Фото Archdaily

Архитекторы сделали все возможное, чтобы сохранить каждый исторический элемент. Они "перепрограммировали" дом на жилье для одной семьи.

Уютный дом / Фото Archdaily

Также они максимально упростили конструкционную систему, чтобы продлить срок эксплуатации оригинальных элементов. Комплексный подход позволил сохранить отпечаток истории и создать комфортное жилье с минимальными затратами.

Дерево и камень – фантастическое сочетание / Фото Фото Archdaily

Этот проект – прекрасный пример заботы об историческом наследии, которое удалось оставить в неприкосновенности и передать следующим поколениям.