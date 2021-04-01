Архітектурна студія Arqbag створила чудове житло всередині старовинної будівлі. Помешкання відрізняється особливою атмосферою.

Історичний будинок розташований в іспанському місті Ла Ногера. Оригінальна споруда датується кінцем XV століття.

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Поруч із будинком є укріплена міська площа, з якої і розпочалася історія поселення. Через будинок зробили прохід, який з'єднує площу з вулицею. Існуюча будівля має унікальну історичну цінність.

Недоторканність історії – пріоритет архітекторів / Фото Archdaily

Архітектори зробили все можливе, аби зберегти кожен історичний елемент. Вони "перепрограмували" дім на житло для однієї сім'ї.

Затишний дім / Фото Archdaily

Також вони максимально спростили конструкційну систему, аби продовжити термін експлуатації оригінальних елементів. Комплексний підхід дозволив зберегти відбиток історії та створити комфортне житло з мінімальними витратами.

Дерево та камінь – фантастичне поєднання / Фото Фото Archdaily

Цей проєкт – чудовий приклад турботи про історичну спадщину, яку вдалося залишити в недоторканності та передати наступним поколінням.