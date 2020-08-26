Китайская фирма MAD завершила строительство жилого комплекса, который огорожен зелеными саженцами. Проект отличается самой длинной зеленой стеной в США. Всего в комплекс вошли 18 отдельных резиденций с одинаковой площадью, но разным уровнем удобства.

Жилой комплекс под названием Gardenhouse расположен на холме Беверли-Хиллз, сообщает Dezeen.

Вас может заинтересовать: Модернизм и лес: в Бразилии появился роскошный дом, который поддерживают камни – фото

Элитные резиденции на два этажа стоят на небольшом подиуме, а внутренний двор ограждает стена из саженцев. Основу этого ограждения составляют местные растения, а также засухоустойчивые суккуленты и лозы.



Зеленый фасад получили коммерческие помещения / Фото Dezeen

Gardenhouse позволил фирме экспериментировать с концепцией, которая направлена на воплощение в жизнь живописных картин китайских художников.

Проект дает уникальную возможность повлиять не только на архитектуру Лос-Анджелеса, но и ввести новую парадигму жизни на Западном побережье, где люди чувствуют связь с природой, особенно в городах с высокой плотностью застройки вроде Лос-Анджелеса,

– рассказали представители компании.



Важной составляющей комплекса является его зеленая стена / Фото Dezeen

Дома сделаны из дерева и облицованы белым стеклом. На цокольных этажах резиденций расположены коммерческие помещения. Внутри комплекса есть большой внутренний двор.



Резиденции имеют одинаковую площадь, но некоторые из них имеют более выгодное расположение / Фото Dezeen

Сами дома делятся на три типа. Некоторые из них имеют балконы с видом на центральную зеленую территорию, а другие имеют больше частных открытых площадок.



Самыми дорогими традиционно являются пентхаусы / Фото Dezeen

К слову: Зеленая крыша и бассейн: роскошный дом для отдыха с полями для гольфа – фото

Квартиры имеют площадь в 288 квадратных метров, у жителей есть доступ к частному гаражу на три машины и лифту. Интерьеры здесь отличаются белыми стенами и деревянными полами.