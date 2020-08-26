Китайська фірма MAD завершила будівництво житлового комплексу, який обгороджений зеленими саджанцями. Проєкт вирізняється найдовшою зеленою стіною у США. Загалом в комплекс увійшли 18 окремих резиденцій з однаковою площею, але різним рівнем зручності.

Житловий комплекс під назвою Gardenhouse розташований на пагорбі Беверлі-Хіллз, повідомляє Dezeen.

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Елітні резиденції на два поверхи стоять на невеликому подіумі, а внутрішній двір обгороджує стіна із саджанців. Основу цієї огорожі складають місцеві рослини, а також посухостійкі сукуленти і лози.



Зелений фасад отримали комерційні приміщення / Фото Dezeen

Gardenhouse дозволив фірмі експериментувати з концепцією, яка спрямована на втілення в життя живописних картин китайських художників.

Проєкт дає унікальну можливість вплинути не тільки на архітектуру Лос-Анджелеса, але і запровадити нову парадигму життя на Західному узбережжі, де люди відчувають зв'язок з природою, особливо в містах з високою щільністю забудови на зразок Лос-Анджелеса,

– розповіли представники фірми.



Важливою складовою комплексу є його зелена стіна / Фото Dezeen

Будинки зроблені з дерева та облицьовані білим склом. На цокольних поверхах резиденцій розташовані комерційні приміщення. Всередині комплексу є великий внутрішній двір.



Резиденції мають однакову площу, але деякі з них мають вигідніше розташування / Фото Dezeen

Самі будинки діляться на три типи. Деякі з них мають балкони з видом на центральну зелену територію, а інші мають більше приватних відкритих майданчиків.



Найдорожчими традиційно є пентхауси / Фото Dezeen

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Квартири мають площу у 288 квадратних метрів, у мешканців є доступ до приватного гаражу на три машини та ліфту. Інтер'єри тут вирізняються білими стінами та дерев'яними підлогами.