Архитектурная компания Woods Bagot покрыла жилой дом в живописном районе Сан-Франциско Догпатч зеленой стеной, которая поднимается на все пять этажей.

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Этот жилой комплекс имеет 114 квартир, спа и свой доступ к пляжу.

Уютный дом в шумном мегаполисе / Фото Dezeen

Архитекторы пытались использовать все возможные преимущества теплого калифорнийского климата, поэтому спроектировали просторный внутренний дворик и балконы. Части дома также соединены открытыми просторами.

Природная стена / Фото Dezeen

Особенностью комплекса стала "зеленая" стена, созданная из 13 видов растений. Она добавляет комплексу уюта и благотворно влияет на климат внутри здания.

Место, где хочется жить / Фото Dezeen

Кроме того, зелень присутствует во всех общественных пространствах, что способствует хорошему настроению жителей и позволяет получать от жизни больше удовольствия.

Этот комплекс – прекрасный пример того, каким может быть современное жилье в большом городе.