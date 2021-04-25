Архітектурна компанія Woods Bagot покрила житловий будинок у мальовничому районі Сан-Франциско Догпатч зеленою стіною, яка піднімається на всі п'ять поверхів.

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Цей житловий комплекс має 114 квартир, спа-центр та свій доступ до пляжу.

Затишний дім у шумному мегаполісі / Фото Dezeen

Архітектори намагалися використати усі можливі переваги теплого каліфорнійського клімату, тому спроєктували просторий внутрішній дворик та балкони. Частини будинку також з'єднані відкритими просторами.

Природна стіна / Фото Dezeen

Особливістю комплексу стала "зелена" стіна, створена з 13 видів рослин. Вона додає комплексу затишку та чудово впливає на клімат всередині будівлі.

Місце, де хочеться жити / Фото Dezeen

Окрім того, зелень присутня у всіх громадських просторах, що неабияк сприяє хорошу настрою мешканців та дозволяє отримувати від життя більше задоволення.

Цей комплекс – чудовий приклад того, яким може бути сучасне житло у великому місті.