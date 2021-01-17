Пандемія COVID-19 зробила дистанційну роботу буденністю та поставила під сумнів потребу в офісах. Як архітектори кинули виклик подібним запитанням – читайте у нашому матеріалі.

Китайський технологічний гігант ZTE планує збудувати нову штаб-квартиру, в яку планує переїхати в майбутньому. Розробляти проєкт доручили архітекторам з Büro Ole Scheeren, повідомляє My Modern Met.

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Дизайнери хотіли дати однозначну відповідь на запитання про потребу в офісах та створити фізичний простір, який стане "інкубатором нових ідей".

Хвилястий скляний дах – одна з "родзинок" проєкту / Фото My Modern Met

Загальна форма демонструє два параметричні куполи, відведені від плоских площин. Симетричні бульбашки з'єднуються через внутрішню порожнечу, яка по діагоналі прорізає довгу ділянку будівлі. Вони також допомагають підняти будівлю з першого поверху, створюючи приміщення для громадського простору.

Загальний простір надихає на роздуми та спілкування / Фото My Modern Met

Усі офіси розділені громадськими просторами, які наповнені рослинами. Таким чином архітектори створюють комфорт для працівників та наголошують на балансі між роботою та відпочинком.

Дизайн будівлі вражає / Фото My Modern Met

Як зазначили у компанії, новий офіс має надавати дещо більше, ніж просто робоче місце. Це простір для спілкування, обміну ідеями, взаємодії для досягнення великих цілей.

Завершення робочого дня може виглядати так / Фото My Modern Met

Попри невизначеність через пандемію COVID-19 компанія отримала необхідні дозволи на будівництво та вірить, що вже в найближчому майбутньому новий офіс наповниться працівниками і стане тим місцем, куди хочеться повертатися щодня.