Амстердам – багатонаціональне та колоритне місто, частка якого розташована на воді. Основна частина будівель на славнозвісних амстердамських каналах зведена ще у XVII столітті, проте місто на воді розвивається і донині. Про новітні поселення на воді, їх особливості та специфіку – у нашому матеріалі.

Архітектурний офіс i29 спроєктував будинок із кутовими отворами, вирізаними кутами та неймовірними пейзажами, інформує Dezeen.

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Цей плавуючий дім є частиною села Schoonschip, яке розташоване на каналі Johan van Hasselt в колишньому промисловому районі на півночі Амстердама.

Трансформація промислового району / Фото Dezeen

Квартал Schoonschip Amsterdam включає 46 окремих водяних будинків, в яких мешкає понад 100 жителів.

Дивовижна форма будинку / Фото Dezeen

Поселення розбудовується з 2010 року і визначене як зразок сталого планування. Водяні насоси, які витягують тепло з води каналу, забезпечують опалення у будинках, тоді як сонячні батареї постачають електроенергію.

Монолітний вигляд дому / Фото Dezeen

Фасад дому вкритий деревиною, пофарбованою у темний колір. Вхідні двері непомітно вмонтовані у фасад та з'єднуються із зоною відпочинку, яка виходить на басейн каналу та розташована безпосередньо над рівнем води.

Чудова веранда / Фото Dezeen

Проєкт розроблений у трьох рівнях. На нижньому поверсі розміщені дві одномісні спальні, душова, підсобне приміщення та вітальня. Сходи піднімаються з головного передпокою до кухні та їдальні на верхньому поверсі. Кухня викладена з одного боку вікном на всю висоту – це забезпечує панорамний вид на околиці.

Відкритий простір та панорамні вікна оточують дім природним світлом / Фото Dezeen

Будинки на воді комфортні та затишні, а покриття водою 70% планети та збільшення кількості людства може зробити їх дуже затребуваною нішею архітектури майбутнього.