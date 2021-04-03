Встраивание жилых площадей в ландшафт становится хорошей традицией. Как ее продолжили в Австралии – читайте в материале.

Студия Archier сумела провести красивое обновление богемного сельского жилища местного скульптора. Новое жилье стало динамичным сочетанием уюта и взаимодействия с окружающей средой, ведь его фактически встроили в землю.

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В дизайне дома удалось воплотить все пожелания клиента. Творческое взаимодействие с владельцем позволило отойти от традиционных решений и исследовать экономически эффективные альтернативы.

В поисках вдохновения / Фото Archdaily

Большие участки крыши и фасада были механизированы, стеклянным стенам позволили вращаться, внутренние дворики стали "изюминкой" дома, а мебель на заказ прекрасно дополнила общую картину.

Открытые пространства – правильное решение для жаркого климата / Фото Archdaily

Использование рекультивированных бетонных блоков стало удачным экологическим экспериментом, благодаря которому удалось удешевить смету.

Правильное место для работы / Фото Archdaily

Этот дом – замечательный пример творческого взаимодействия владельцев и архитекторов, которое принесло впечатляющий результат.