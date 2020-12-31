Шале, котеджі, ферми, ранчо: вони мають різні назви, форми, місця розташування, але є те, що їх об'єднує – розкіш. Про неймовірні місця відпочинку знаменитих людей Голлівуду – у нашому матеріалі.

Як інформує G-Club, зірки переважно обирають величезні, оточені гектарами лісу та захоплюючими видами маєтки. Дехто орендує нерухомість на сезон, інші ж воліють мати ці неймовірні вілли у постійному користуванні.

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Давайте проведемо короткий огляд 10 найкращих будинків знаменитостей для зимових свят.

Мерая Кері – Aspen, Colorado

Мелані Ґріффіт та Дакота Джонсон – Aspen, Colorado



Аманда Сейфрід – Catskills, New York

Опра Вінфрі –Telluride, Colorado

Майлі Сайрус – Franklin, Tennessee

Джулія Робертс – Whitefish, Montana

Сімейство Кардаш'ян – Lake Tahoe, California

Белла Хадід – New Hope, Pennsylvania

Ріанна – Aspen, Colorado

Аріана Ґранде – Telluride, Colorado

Будиночки відпочинку для зірок – це казкові маєтки, в яких розкіш поєднана з тихим затишком. Кожен з нас мріє провести в подібному будинку бодай один вікенд, який назавжди стане чудовим спогадом.