Зимові будиночки зірок: де голлівудські знаменитості зустрічають свята – дивовижні фото
Шале, котеджі, ферми, ранчо: вони мають різні назви, форми, місця розташування, але є те, що їх об'єднує – розкіш. Про неймовірні місця відпочинку знаменитих людей Голлівуду – у нашому матеріалі.
Як інформує G-Club, зірки переважно обирають величезні, оточені гектарами лісу та захоплюючими видами маєтки. Дехто орендує нерухомість на сезон, інші ж воліють мати ці неймовірні вілли у постійному користуванні.
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Давайте проведемо короткий огляд 10 найкращих будинків знаменитостей для зимових свят.
Мерая Кері – Aspen, Colorado
Мелані Ґріффіт та Дакота Джонсон – Aspen, Colorado
Аманда Сейфрід – Catskills, New York
Опра Вінфрі –Telluride, Colorado
Майлі Сайрус – Franklin, Tennessee
Джулія Робертс – Whitefish, Montana
Сімейство Кардаш'ян – Lake Tahoe, California
Белла Хадід – New Hope, Pennsylvania
Ріанна – Aspen, Colorado
Аріана Ґранде – Telluride, Colorado
Будиночки відпочинку для зірок – це казкові маєтки, в яких розкіш поєднана з тихим затишком. Кожен з нас мріє провести в подібному будинку бодай один вікенд, який назавжди стане чудовим спогадом.
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