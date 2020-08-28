Объект расположен на краю кратера Мицпе Рамон в Негеве. Он функционирует как обсерваторное место для созерцания звезд ночью и обеспечивает убежище от солнца. Площадь Landroom имеет около 6 квадратных метров, и она может вместить двух человек.

Проект предусматривает строительство полностью из земли и песка из кратера Рамона и камней, пишет издание Archdaily.

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Процесс строительства осуществлялся путем прессования грунта – все материалы равномерно сжимали до нужной консистенции.



Обсерватория очень выгодно расположена / Фото Archdaily

Среди прочего, Landroom ссылается на звуковые пейзажи. Внутри пространства есть окно, на котором висит ветровой колокол, построенный из пустынного камня. Окно спроектировали для того, чтобы посетители как можно лучше чувствовали связь со звездным небом.



Ночью из обсерватории особый вид / Фото Archdaily

Landroom – это пространство, которое дает посетителям ощущение свободы и пространства в уникальном ландшафте.

Видео об израильском Landroom от дизайнеров: