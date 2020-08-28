Об'єкт розташований на краю кратера Міцпе Рамон у Негеві. Він функціонує, як обсерваторне місце для споглядання за зірками вночі і забезпечує прихисток від сонця. Площа Landroom має близько 6 квадратних метрів, і вона може вмістити двох людей.

Проєкт передбачає будівництво повністю з землі та піску з кратера Рамона та каміння, пише видання Archdaily.

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Процес будівництва здійснювався шляхом пресування ґрунту – всі матеріали рівномірно стискали до потрібної консистенції.



Обсерваторія дуже вигідно розташована / Фото Archdaily

Серед іншого, Landroom посилається на звукові пейзажі. Всередині простору є вікно, на якому висить вітровий дзвін, побудований з пустельного каменю. Вікно спроєктували для того, щоб відвідувачі якомога краще відчували зв'язок із зірковим небом.



Вночі з обсерваторії особливий вигляд / Фото Archdaily

Landroom – це той простір, який надає відвідувачам відчуття свободи та простору в унікальному ландшафті.

Відео про ізраїльський Landroom від дизайнерів: