Зорі запалали – в Ізраїлі презентували концепцію незвичайної обсерваторії: фото
Об'єкт розташований на краю кратера Міцпе Рамон у Негеві. Він функціонує, як обсерваторне місце для споглядання за зірками вночі і забезпечує прихисток від сонця. Площа Landroom має близько 6 квадратних метрів, і вона може вмістити двох людей.
Проєкт передбачає будівництво повністю з землі та піску з кратера Рамона та каміння, пише видання Archdaily.
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Процес будівництва здійснювався шляхом пресування ґрунту – всі матеріали рівномірно стискали до потрібної консистенції.
Обсерваторія дуже вигідно розташована / Фото Archdaily
Серед іншого, Landroom посилається на звукові пейзажі. Всередині простору є вікно, на якому висить вітровий дзвін, побудований з пустельного каменю. Вікно спроєктували для того, щоб відвідувачі якомога краще відчували зв'язок із зірковим небом.
Вночі з обсерваторії особливий вигляд / Фото Archdaily
Landroom – це той простір, який надає відвідувачам відчуття свободи та простору в унікальному ландшафті.
Відео про ізраїльський Landroom від дизайнерів: