Рух вгору: житлова надбудова на історичному Манхеттені – фото

У самому серці Нью-Йорка триває переобладнання офісної будівлі у житловий кондомініум. Проєкт включає додавання десяти поверхів на вершині наявного 20-поверхового будинку.

Будівля розташована за адресою 685 Fifth Avenue. З вершини споруди відкривається вражаючий вид на центр міста Нью-Йорк. Проєкт розроблений архітектурними компаніями BLG Holdings і Deutsche Financial.

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Площа оновленої будівлі становитиме понад 9 тисяч квадратних метрів. Нова будівля міститиме чотири дуплекси, басейн на даху та спільний простір на 25 поверсі, житлові помешкання починатимуться із шостого поверху.

Процес будівництва / Фото New York YIMBY

Проєкт включає додавання десяти поверхів на вершині присутнього 20-поверхового будинку, в результаті чого загальна висота споруди збільшиться на 105 метрів.

Оновлений вигляд споруди / Фото New York YIMBY

Вартість будівництва складає 135 мільйонів доларів. У планах розробників створити 69 нових кондомініумів, розроблених компанією March & White і керованих Mandarin Oriental Hotel Group. Нижні поверхи займатимуть торгові площі, які віддадуть брендовим бутикам.

Сучасний стан реконструкції / Фото New York YIMBY

Численні прожектори спрямовуватимуть вгору та висвітлюватимуть різні точки фасаду, обрамляючи особливі архітектурні деталі, які поєднують старі та нові ділянки П’ятої авеню 685 у цілісне оформлення.

За попередніми прогнозами, будівництво планують завершити у 2022 році.