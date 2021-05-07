Сад на даху: як додати затишку та привітності багатоквартирним будинкам

Дахи житлових багатоповерхівок – це здебільшого закритий на замок простір, доступ до якого мають лише комунальники. Яка є альтернатива – читайте у матеріалі.

Архітектори з büro für bauform створили чудовий варіант для квартири в Нюрнберзі, який може "оживити" будь-який житловий багатоквартний будинок.

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Сад на даху – це чудове рішення для будь-якого будинку. Зелені насадження покращують якість повітря та охолоджують будівлю.

Звичайний житловий будинок / Фото Archdaily

Окрім цього, сад на даху сприяє соціалізації: спільне вирощування рослин дуже об'єднує мешканців та дає позитивну соціальну взаємодію.

Чудовий простір для будинку / Фото Archdaily

Ще одна перевага садів на даху – економічна доцільність. Таким чином рішення німецьких архітекторів може стати універсальним для будинків всього світу, адже має безліч переваг.

Особиста природа серед міста / Фото Archdaily