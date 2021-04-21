Шикарне капіталовкладення: у Карибському морі можна купити нерухомість на піратському острові

Карибське море є осередком чарівних островів із неймовірною історією. Саме тут можна стати власником клаптика піратського сховку. Неймовірний острів є частиною Багамських островів та має 7 піщаних пляжів.

Згідно з легендою, цей острів належав банді піратів – тут була розташована їхня скарбниця. Ще в 1700-х роках тут висів прапор піратів Карибського моря. Багамські оповідки розповідають, що в 1715 році пірат Лоу із командою захопили іспанський галеон із чисельним багатством. Легенди розповідають, що значна частина скарбу досі не знайдена – усі підкази ведуть до цього острова.

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Відокремлений стрів має площу у 21 гектар.

Загадковий притулок піратів / Фото Robb Report

Компанія Sterling Global Financial придбала острів із метою шикарної забудови. Тут планують звести 26 будинків. Кожен дім матиме панорамний вид на бірюзове море. Вартість одного будинку буде стартувати від 4 мільйонів доларів.



Шикарний проєкт / Фото Robb Report

Амбітна розробка проєкту має завершитися у 2023 році. Тут також буде зведено готель і спа-центр Montage на 50 номерів, кілька ресторанів та тенісні корти. Великий акцент зроблено на історії острова – тут планують прокласти стежки для пошуку скарбів.

Дивовижний кусочок раю / Фото Robb Report

За прогнозами, цей проєкт має стати однією з перлин Карибського моря. Вдала форма та розташування острова стане підвалинами для успішності проєкту. Тут є 7 сім неймовірних пляжів та власна пристань, де можуть розміститися великі яхти.