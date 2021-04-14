Шикарне лігво світового гіганта: проєкт нової вежі компанії Amazon

Джерело:GeekWire
Американська компанія Amazon розкрила проєкт будівлі, в якій прагне розмістити понад 25 тисяч працівників. Нова вежа розташована у Белв'ю – місті на березі річки Вашингтон.
Компанія представила запропонований дизайн другої офісної вежі в рамках проєкту Bellevue 600. Цей регіон є одним з осередків великої компанії – тут працює близько 75 тисяч працівників. Новий проєкт – це комфортне та перпективне місце праці.
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Вежа буде заввишки 31 поверх і складатиме частину кампусу площею 3,5 акри. Тут також розташована ще одна 43-поверхова вежа, яка вже будується.
Вежі відомої компанії / Фото GeekWire
У вежі буде розміщено власний торговий та виставковий майданчик площею 740 квадратних метрів. Також на першому поверсі буде загальний доступ до нових арт-інсталяцій та кав'ярні.
Місце для екологічного транспорту / Фото GeekWire
Для відпочинкової зони тут збудують пішохідну доріжку шириною 4 метри. Зелений простір розділить відкриту площу та сад між двома вежами.
Громадський простір / Фото GeekWire
У планах компанії розташувати зону паркування для зберігання велосипедів та відкрити дитячий центр.