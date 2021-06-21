Сховок серед природи: котедж в Китаї, який тоне в зелені

Жити серед природи – мрія кожного, хто задумувався про власний приватний будинок. Про котедж, який буквально огорнутий зеленню – читайте у матеріалі.

Котедж Yitingting розташований у місті Тунлу, що в провінції Чжецзян. Спочатку на цьому місці був двоповерховий народний будинок із утрамбованої землі, але власники вирішили збудувати новий дім.

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Котедж через умови забудови має площу лише 98 квадратних метрів, але дизайнерам вдалося втілити в цьому просторі багато своїх ідей.

Обійми природи / Фото Archdaily

Оскільки будинок оточений лісом, дизайнери зосередилися на тому, щоб не відокремлювати фасад від оточення, а навпаки – "занести" природу всередину дому.

Відкрите та затишне житло посеред лісу / Фото Archdaily

Увесь внутрішній простір мінімалістичний. Ідея полягала в тому, щоб не відволікати власників від природного оточення багатьма дрібними деталями. У будинку є кухня, спальня, вітальня та кабінет, а також тераси, з яких приємно насолоджуватися природою. Це котедж – справжня мрія для тих, хто планує своє життя серед природи.

Природа проникла всередину дому / Фото Archdaily