Сила естетики: апартаменти в Парижі, що прикрашають столицю кохання

Архітектурна студія Pierre-Louis Gerlier Architecte робить новий крок у розвитку Парижа. Їм вдалося надати невеликим апартаментам готельного лоску та сучасної естетики.

Квартира розташована у паризькому районі Сен-Жермен-де-Пре. Похмурій квартирі площею у 30 квадратних метрів надали нового вигляду, який вражає простою готельною естетикою.

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Власники квартири переїхали до столиці із сільської місцевості. Вони хотіли, щоб їхнє помешкання нагадувало затишний і простий готель.

Лоск мінімалізму / Фото Dezeen

Колись темна квартира перетворилася у світлий простір. Прямі лінії чудово підкреслюють ідею дизайну.

Готельна привітність / Фото Dezeen

Архітектори видалили всі перегородки, нерівну дерев'яну підлогу та фальш-стелю, щоб збільшити висоту простору та підкреслити його балки.

Краса функціональності / Фото Dezeen

Ця квартира – чудовий приклад світлої студії, яка стане теплим куточком для своїх власників.



