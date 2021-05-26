Спортивне майбутнє: у Ханчжоу спорудили експериментальну школу з олімпійських видів спорту

Експериментальна школа та дитячий садок у кількамільйонному місті Ханчжоу буде спеціалізуватися на олімпійських видах спорту. Її розташування просто ідеальне – поруч із Чашею лотоса, головним стадіоном Азіатських ігор 2022 року.
Школа має вражаючу площу у понад 95 тисяч квадратних метрів. Архітектори створили ідеальне планування, імплантуючи новий простір на основі вирішення головних функцій школи.
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Тут планують відкрити житловий та спортивний центр з унікальним обладнанням, відкритий спортивний майданчик та приміщення для батьків. Інноваційний центр обладнаний у поєднанні з головним північним входом в кампус.
Космічний потенціал / Фото Archdaily
Простір школи поділений на кілька основних рівнів. Адміністративний, навчальний, житловий та спортивний центри з'єднані через білу основу внизу. У верхній частині навчальної зони використали теплі кольори та імітацію дерев’яних та алюмінієвих панелей.
Інноваційний освітній простір / Фото Archdaily
Верхній поверх навчальної зони обладнаний похилим дахом з культурною атмосферою. Двосхилий дах ефективно блокує підвищений рівень шуму та забезпечує тишу. Дах створює красивий фасад, завдяки чому мешканці сусідніх будівель можуть відчути характерні пейзажі кампусу.