Сучасність та комфорт: як має виглядати ідеальний студентський гуртожиток

Архітектурна студія LOHA створила студентський житловий комплекс Westgate1515 у Лос-Анджелесі. Про такі гуртожитки можуть мріяти студенти всього світу.

Чорно-білий студентський комплекс займає цілий квартал в Західному Лос-Анджелесі. Балкони та великі загальні простори дозволяють насолоджуватися чудовою місцевістю.

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Westgate1515 побудований на місці колишнього автосалону та простягається уздовж бульвару Санта-Моніка. Це лінія, що з'єднує декілька зон міста.

Сучасний дизайн будівлі гармонійно влився у місто / Фото Dezeen

У комплексі живуть студенти Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. Дорога від гуртожитку до кампусу складає 3 милі.

Відкриті простори гарантують чудове студентське дозвілля та сприяють спілкуванню / Фото Dezeen

Westgate1515 пропонує однокімнатні та двокімнатні апартаменти, а також студії. Площа квартир становить від 56 до 121 квадратних метрів.

Блоки мають базову обробку, таку як білі стіни та дерев'яна або килимова підлога. Спільні зручності комплексу включають басейн, фітнес-центр та коворкінг.

Житло сучасних студентів / Фото Dezeen

Westgate1515 – це класний студентський комплекс, який має надихнути інші університети осучаснювати помешкання своїх студентів.