Світло та натхнення: як має виглядати сучасна бібліотека

Бібліотека – це місце, яке знову здобуває популярність. Як зробити її місцем, яке не хочеться покидати – читайте у матеріалі.

Архітектори MS Estudio створили бібліотеку La Increible, яка стане одним із найпопулярніших місць району Ла-Кондеса, що в Мехіко.

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Невеликий простір має лише 42 квадратні метри, але зумів помістити в себе стоси книг та місця для читання.

Книги та дерево створюють неймовірну атмосферу / Фото Archdaily

Дерев'яний інтер'єр та сітка з кленового дерева на стелі робить бібліотеку затишним простором, який спонукає до читання і який не хочеться покидати.

Місце сили для жителів Мехіко / Фото Archdaily

La Increible – це чудова сучасна бібліотека, яка не потребує багато простору, але приносить корисний та важливий досвід для мешканців району.