Тільки вгору: у Куала-Лумпурі завершується будівництво другої за висотою вежі у світі

В Куала-Лумпурі відбулася знаменна подія для світу хмарочосів – закінчено зведення останнього, 118-го поверху вежі Merdeka 118. Загальна висота разом зі шпилем складе 644 метри, а останній населений поверх розташований на висоті 500 метрів від землі.

Будівництво розкішної вежі триває із 2014 року і зараз добігає кінця – залишилося закінчити зведення шпиля і провести внутрішнє оздоблення.

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Загальна вартість проєкту складає 1,5 мільярда доларів.

Вежа відображає неймовірний союз між історичною та сучасною архітектурою в районі / Фото New Straits Times

Очікується, що після здачі об’єкта в експлуатацію у 2022 році вежа досягне повної висоти щонайменше 644 метри. Таким чином, вона стане найвищою будівлею в Південно-Східній Азії.

Комплекс розташований в історичному анклаві в центрі міста Куала-Лумпур / Фото New Straits Times

Вежа має площу понад 278 тисяч квадратних метрів. У проєкт Merdeka 118 включено кілька особливостей. Тут планують відкрити оглядовий майданчик "Вид на 118", який також буде одним із найвищих в Азії.



Вежа має види на дві національні історичні визначні пам'ятки – стадіон Мердека та стадіон Негара / Фото New Straits Times

На території хмарочоса діятиме музей текстилю, спеціально побудований центр догляду за дітьми та нова мечеть, що вміщує до 3 тисяч людей.