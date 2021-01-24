Токійський факел: як виглядатиме найвища вежа Японії – фото

Токіо – одне із найбільш населених міст світу, проте з естетичних та інженерних міркувань хмарочоси з'явилися у цьому мегаполісі доволі нещодавно. Детальніше про найвищу вежу Японії, яка заворожує своїм виглядом, – у нашому матеріалі.
Архітектори оприлюднили проєкт Torch tower – 390-метрової факельної вежі в Токіо. Проєкт передбачає офіси, комерційні приміщення, готелі, а також культурні та спортивні споруди, повідомляє Global constructionre view.
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У будівлі має бути 63 поверхи, а загальна площа приміщень складатиме 544 тисячі квадратних метрів.
Неймовірна висотна будівля / Фото Global constructionre view
Вежу спроєктували Sou Fujimoto, Mitsubishi Estate Company та Mitsubishi Jisho Sekke. Вона повинна бути закінчена у 2027 році.
Це буде чудове місце для людей / Фото Global constructionre view
Висота вежі становитиме майже 400 метрів. Хмарочос матиме хвилеподібну форму.
Оригінальний простір біля вежі / Фото Global constructionre view
Вартість проєкту становить 8 мільярдів доларів. Хмарочос стратегічно пов’язаний з двома основними транзитними центрами: станцією Токіо – первинним міжміським залізничним терміналом міста, та станцією Otemachi – найбільшою та другою за завантаженістю станцією метро в місті.