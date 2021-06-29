Тропічна казка: невибагливий сімейний будинок у Бангалорі

Бангалор славиться тропічним кліматом та красивими пейзажами. Як цим скористались архітектори – читайте у матеріалі.

Будинок у сільській частині Бангалору має дуже мало стін, аби господарі завжди могли насолоджуватися тропічною красою місця.

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З цією ж метою архітектори підняли будинок нал землею. Це значно збільшило кут огляду та додало будинку оригінальності.

Чудовий сімейний дім в Індії / Фото Dezeen

Окрім того, це дозволило розташувати під будинком приємну обідню зону, якою можна користатися навіть одразу після купання в басейні.

Вдале поєднання дерева та бетону / Фото Dezeen

Усі приміщення будинку можна повністю відкрити – жалюзі легко знімаються та відкривають казковий вид на тропічні околиці. Цей будинок – чарівний варіант сімейного житла у тропічному кліматі.

Повна відкритість будинку / Фото Dezeen