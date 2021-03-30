Цікаві можливості: нерухомість у Європі за ціною фешенебельної квартири у Львові

Джерело:The Irish Times
Будиночок у Франції чи затишні апартаменти у Чорногорії – про нерухомість на березі моря чи посеред гір Ірландії мріє кожен. Неймовірна підбірка нерухомості, яка зачарує та змусить накопичувати кошти – у матеріалі.
Квартира у Львові або іншому великому місті – бажання чи не кожного українця. Але за ті ж кошти можна придбати чудове житло і в омріяній Європі. Підбірка, яка змусить надовго задуматися – далі у матеріалі.
За темою Фантастична розкіш: неймовірні фото найдорожчих будинків, які виставлені на продаж1 євро = 32.96 гривні
Будинок розташований у селищі Дуалла, що знаходиться в графстві Південний Тіпперері. Дім має чотири спальні та ділянку площею 0,11 гектара. Нерухомість планують продати на аукціоні 9 квітня.
Чудовий дім в середньовічному селищі / Фото The Irish Times
Комфортні апартаменти розташовані у традиційному місцевому кам'яному будинку. Студія має чудовий вид на Которську затоку в Адріатичному морі. Апартаменти розташовані поруч з об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зареєстрованим ще у 1979 році.
Неймовірний приклад нерухомості / Фото The Irish Times
Чарівний провінційний будиночок розташований у селі Рочинь у західній Словенії лише за 20 хвилин їзди від італійського кордону. Дім, зведений у 1820 році, нещодавно був капітально відремонтований.
Милий європейський прихисток / Фото The Irish Times
У центрі міста Аннонай в французькому регіоні Ардече продається готель площею 160 квадратних метрів. Ця чудове інвестиційна нерухомість включає магазин на рівні землі та гараж.
Прекрасна інвестиційна можливість / Фото The Irish Times