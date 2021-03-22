Унікальна розкіш: як виглядає новий шикарний магазин Louis Vuitton

Louis Vuitton відкрив грандіозний магазин у середмісті Токіо. Нова будівля хизується унікальним дизайном та вражаючими просторами.

Нова будівля у Токіо має сім поверхів, блискучий дизайн натхненний відблисками води. Унікальні лінії та вигини, утворені на екстер'єрі будівлі, створюють тривимірний ефект.

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Унікальний дизайн проєкту належить студії Jun Aoki + Peter Marino.

Шикарний дизайн / Фото Designboom

Нещодавно спроєктований магазин на семи поверхах сповнений естетики, яку підсилює модерністська плівка, що створює нескінченні кольорові варіації.

Унікальні сходи / Фото Designboom

Інтер'єри дизайнера Пітера Маріно намагаються підкреслити органічний вигляд будівлі. Центром уваги є центральні сходи зі скульптурного дуба. Кислотні відтінки меблів П'єра Пауліна та Стефана Лео доповнюються чотириповерховою декоративною стіною, що демонструє переосмислення картини Кіміко Фудзімура.

Місце розкоші та шику / Фото Designboom

Магазин представляє повну колекцію одягу для жінок та чоловіків, аксесуари, ювелірні вироби, годинники, аромати, знакові туристичні набори та міські путівники Louis Vuitton.