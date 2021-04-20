Унікальний ландшафтний проєкт: дзен-сад, що огортається навколо будинку

Простий та водночас сучасний дім має геометричну форму та неймовірний ландшафтний дизайн. Вілла розташована на кутовій ділянці, а дзен-сад огортає його простори.

Нещодавно завершилося будівництво красивого будинку з прекрасною територією, наповненою численною зеленню. Вілла з особливим ландшафтом у японському стилі розташована у Сідоархо, що в Індонезії.

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Фасад будинку прикрашений деревом, плиткою та сталлю.

Чарівний дім / Фото Сontemporist

Дивовижний сад оточує темно-матовий дерев’яний паркан. Тут також є декоративні дерева, біла галька, сірі камені та невеликі ділянки трави. У саду встановлено особливе освітлення, яке дозволяє насолоджуватись рослинами вночі.



Стильний дизайн / Фото Сontemporist

Вітальня оздоблена художніми панелями, які приховують вмонтовані сходи. Ці панелі також стали фоном для телевізора. Вітальня розділяє велику кімнату відкритого плану на дерев'яну кухню та обідню зону.

Неймовірна зелень / Фото Сontemporist

Домашній офіс має дзеркальні шафи, які розташовані над письмовим столом. Коридор облицьований шафами з темного дерева та прихованим освітленням, яке забезпечує комфортний доступ до основної спальні.



Прекрасне місце / Фото Сontemporist

У внутрішньому дворику є дерев'яна тераса, яка обладнана круглим столом та відкритими стільцями. Облицювання внутрішньої стіни огорожі схоже на озеленення зовнішньої сторони будинку.