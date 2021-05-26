Унікальний винний погріб: У США побудували неймовірну споруду просто всередині гори

Останнім часом в архітектурі набуває популярності тренд повного або часткового злиття з ландшафтом. Як у США створили проєкт, який вражає всіх любителів природи – читайте у матеріалі.

Винна дегустація – це процес, який потребує особливої атмосфери.

Цікаво Жити поруч з мистецтвом: презентація дизайну холу ЖК ARTHOUSE PARK

Архітектори Clayton Korte показали власне бачення цього приміщення, яке вражає з першого погляду.

Неймовірна природна атмосфера / Фото Archdaily

Нова приватна винна печера у Техасі побудована просто всередині гори. Вхід у приміщення інтригує, адже показує лише маленьку частинку приміщення площею у 1405 квадратних метрів.

Унікальний екстер'єр / Фото Archdaily

Поєднання каменю та дерева допомогло створити простий, але водночас вишуканий інтер'єр, який чудово підходить для насолоди вином та неквапливих дружніх розмов. Новий винни погріб всередині гори – унікальний проєкт, який вражає підходом та спрямованістю на неймовірний результат.

Чудове місце для дегустації вина / Фото Archdaily