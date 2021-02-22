Урбанізований світ: чому у Європі так мало хмарочосів – історія та фото

Джерело:24 канал
Європа стала колискою багатьох високорозвинених цивілізацій. Кожен із регіонів континенту має яскраво виражені зразки архітектури, проте високих інноваційних веж тут небагато.
У Європі налічується лише 218 хмарочосів. Для порівняння, в одному Гонконгу нараховано 482 висотні будівлі, і їхня кількість постійно зростає.
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У час появи перших хмарочосів Північна Америка та Азія прагнули стати зразком нової ери, Європа ж намагалася зберегти класичний вигляд та захистити історичну спадщину.
Хмарочоси Європи / Фото Landgeist
У багатьох містах Європи існують містобудівні обмеження по масштабах нових споруд. Ці правила ввели після так званої брюсселізації.
Telefónica Building – перший європейський хмарочос / Фото Wikipedia
У зв'язку із необхідністю появи нових висотних будівель у Європі з'явилися контрольовані райони. Це квартали, які утримують висотні споруди в окремому районі, до прикладу у Парижі – це La Defense.
Вид на комерційний район висотної забудови у Парижі / Фото ArchDaily
Дім 24 підібрав приклади найбільш впізнаваних та красивих висотних будівель Європи.
Золотий вигляд споруди / Фото Pinterest
Свобода та гнучкість однієї із найвищих веж Європи / Фото Emerging Europe
Тут розташований знаменитий готель та медіа "Аль-Джазіра" / Фото Dewhurst
Стамбульський сапфір / Фото ArchDaily
Споруду прикрашає вишуканий зимовий сад / Фото Іberia
Геометричний вигляд споруди / Фото Landgeist
Єдиний справжній хмарочос Парижа / Фото Bloomberg
Майбутнє європейської архітектури тісно пов'язане із її історичним минулим, адже у цього регіону є головна ціль – вберегти спадщину минулих поколінь.