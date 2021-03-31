Відкриті простори для відпочинку: чарівний дім із затонулою вітальнею та палубою на даху

Особливістю цегляного таун-хаусу у Нью-Йорку є різноманітні відкриті простори, такі як велика їдальня на відкритому повітрі, оточена рослинами, а також тераса на даху, з якої відкривається вид на місто.

Фірма з архітектури та дизайну інтер'єру space4a завершила реконструкцію цегляного будинку в районі Червоний Хук у Нью-Йорку. Будинок розроблений для розваг як у приміщенні, так і на відкритому повітрі.

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Всередині дому є затишна вітальня, з оригінальними цегляними стінами, тоді як велике вікно відкриває вид на дерева. Вітальня з'єднується з кухнею, де є острів з нержавіючої сталі та рухомий дерев'яний бар.

Затишний простір / Фото Сontemporist

Їдальня прикрашена бетонними необробленими стінами, які спускаються зі стелі на стіну та підлогу, тоді як скляні стіни пропускають природне світло у внутрішню частину будинку.



Шикарне місце / Фото Сontemporist

Затонула вітальня була створена на найнижчому рівні будинку та виходить назовні.

Хороший відпочинок тут забезпечений / Фото Сontemporist

Скульптурні сталеві сходи, розташовані в центрі будівлі, з'єднують усі чотири поверхи і дозволяють використовувати повну ширину на кожному поверсі будинку.