У лісі, серед гомону дерев, пройнятий провінційною чарівністю розташований милий дім для відпочинку.

У шикарному житловому районі із пляжами для купання та серфінгу Кап-Ферре французька архітектурна фірма Atelier du Pont спроєктувала чудовий дім. Це прекрасна вілла із відкритими просторами та геометричними формами.

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Незвичайна резиденція для відпочинку водночас має як сучасний, так і грайливий дизайн.

Розкішний басейн / Фото Harmonies Magazine

Площа маєтку нараховує 330 квадратних метрів і складається з трьох окремих елементів. Весь простір пронизаний духом релаксу та модною простоту, які характерні для регіону.

Маєток із кількох споруд / Фото Harmonies Magazine

Дім розташований на ділянці посеред соснового лісу, яка схиляється до моря. Завдання полягало в тому, щоб спроєктувати місце в гармонії з ландшафтом, обмеживши негативний вплив на навколишнє рослинне середовище.

Витончені сходи / Фото Harmonies Magazine

Його розташування дозволяє максимально зберегти наявні дерева, тоді як деревина в основному використовується для фасаду, граючи на імітації соснового лісу. Чудово поєднуючись з топографією землі, ансамбль дозволяє жителям скористатися привілейованими просторами приватності та спокою.

Яскравий інтер'єр / Фото Harmonies Magazine

Будинок примножує свої візуальні отвори на зовнішній вигляд, що підкреслює його відношення до природи. Вибір прикраси в яскравих кольорах привносить креативність і життєрадісність, характерні для відчуття дитинства.