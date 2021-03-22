Відродження з попелу: неймовірна реконструкція резиденції у Португалії

У Португалії руїни будинку отримали довгоочікувану реконструкцію. Всі відновлювальні роботи провели зі збереженням колишньої величі.

У Порто, на шляху, який веде від Голготи до Массарелоса, в регіоні Каміньюс-ду-Романтіко, португальське агентство Floret Arquitectura провело красиву перебудову.

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Компанії вдалося поєднати дерев'яну, бетонну та скляну раму, що дозволило значно оптимізувати поверхню старої будівлі.

Велич колишньої конструкції збережено завдяки вдало підібраним формам та матеріалам.

Шикарний будинок / Фото Harmonies Magazine

Дім повертає колишню славу завдяки ретельній роботі архітекторів, які акцентували план дому з обмеженнями ділянки. У цьому районі поєднуються буржуазні резиденції та будинки робітничого класу, а відновлений дім відображає тонкий баланс між традицією та сучасністю.



Чудові вікна / Фото Harmonies Magazine

Чотириповерхова будівля оточена щільною зеленню на фоні річки Дору. Для споглядання за мальовничими околицями у дому споруджено чотири тераси.

Внутрішнє облаштування / Фото Harmonies Magazine

Відреставрований дім – чудовий приклад вдалого збереження минулого та його гармонії з сучасністю.