Висячі рослини: у Філадельфії створили фантастичну інсталяцію

Студія Nomad вирішила створити унікальну садову інсталяцію. Kokedama Forest Installation – це неймовірний проєкт, який може знайти своє продовження у будь-якому місті.

Ефемерна інсталяція – це мініатюрний скульптурний ліс, що складається з понад 1200 лісових саджанців.

Цікаво Естетика та особливий простір: презентація холу нового ЖК OBRIY 3

Рослини вкладені у перевернутий купол, який утворює металевий каркас.

Дивовижний зелений купол / Фото Archdaily

Проєкт вразив усіх гостей виставки у Філедельфії. Коли вона завершиться, Kokedama Forest стане частиною колекції в NorthPark Center в Далласі.

Куточок природи, який можна створити будь-де / Фото Archdaily

На думку дизайнерів, їх проєкт дозволить насаджувати природу в будь-яких місцях та поширювати в суспільстві ідею догляду за рослинами.