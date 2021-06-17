Висячі рослини: у Філадельфії створили фантастичну інсталяцію

Студія Nomad вирішила створити унікальну садову інсталяцію. Kokedama Forest Installation – це неймовірний проєкт, який може знайти своє продовження у будь-якому місті.
Ефемерна інсталяція – це мініатюрний скульптурний ліс, що складається з понад 1200 лісових саджанців.
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Рослини вкладені у перевернутий купол, який утворює металевий каркас.
Проєкт вразив усіх гостей виставки у Філедельфії. Коли вона завершиться, Kokedama Forest стане частиною колекції в NorthPark Center в Далласі.
Куточок природи, який можна створити будь-де / Фото Archdaily
На думку дизайнерів, їх проєкт дозволить насаджувати природу в будь-яких місцях та поширювати в суспільстві ідею догляду за рослинами.