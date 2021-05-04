Всередині труб: у Мельбурні створили унікальний "дренажний" паб

Паб – це завжди популярне місце, дизайн якого доволі типовий для всіх закладів. Як австралійські архітектори пішли проти цього правила – читайте у матеріалі.
Архітектори з Techné Architects зробили новий погляд на повторне використання матеріалів під час оновлення пабу в готелі Prahran у Мельбурні.
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Їм вдалося створити грайливий інноваційний простір за допомогою труб. На створення нетипового фасаду пішло 40 тонн бетонних дренажних труб.
Труби – елемент усіх просторів пабу / Фото Yankodesign
Труби виконують не лише естетичне, а й функціональне призначення – кожна труба є місцем для столика окремої компанії. Особливо поділ простору став актуальним під час пандемії.
Дизайн, який назавжди залишається у пам'яті / Фото Yankodesign
Всередині дизайнери теж вирішили використати тонкі металеві труби. Це дозволило зберегти стиль та додати простору унікальності.
Цей паб – чудовий приклад, як вбити одразу двох зайців: повторно використати матеріали для екологічності та створити унікальне місце, куди хочеться повертатися.