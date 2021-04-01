Втеча від світу: кабінка в лісі, про яку мріє кожен

Компанія A-frame спроєктувала затишну каюту, яка не потребує багато місця та коштів. Будинок у лісі дарує затишну схованку від світу у час пандемії.

Пандемія COVID-19 змусила нас переосмислити свій спосіб життя та шукати способів єднання з природою.

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Одним з вдалих рішень може стати bivvi – якісна модульна дерев'яна каюта, яка спроєктували для зміцнення зв'язку людей з природою. Кабінку легко та швидко встановлювати, що надає їй додаткових переваг перед конкурентами.

Насолода довкіллям / Фото Designboom

Спочатку будиночок був створений для власних потреб та друзів, але згодом це перетворилося на бізнес, який розвивається. Відмінність каюти від інших пропозицій на ринку полягає у простоті та хорошій продуманості.

Фантастична атмосфера / Фото Designboom

Кабінка складається з довговічних матеріалів, а соснові дошки всередині створюють теплий інтер’єр. Велика віконна рама гарантує чудове природнє освітлення та казкові види.

Насолода спокоєм / Фото Designboom

Каюта повністю ізольована, має природну систему вентиляції для потоку повітря і може бути вдосконалена підключенням електрики, встановленням опалення та сонячних батарей.

Ці будиночки – прекрасний та недорогий варіант насолоди природою та затишком.