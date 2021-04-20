Втеча від світу: серед лісів Теннессі схована неперевершена вілла

Будинок у лісі Теннессі складається із трьох павільйонів, які з’єднані металевим дахом. Це затишна резиденція, яка захищена численними кронами дерев.

Приватна вілла розташована у громаді Рівердейла у східній частині штату Теннессі. Дім спроєктований американською фірмою Sanders Pace Architecture. Резиденція складається з кількох конструкцій, які зигзагом проходять через гай дерев.

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Екстер’єр резиденції пофарбований у помаранчевий та чорний колір, щоб відповідати осінньому листю.

Затишна резиденція / Фото Dezeen

Дерев’яні акценти на фасадах пов’язують житло з його природним оточенням. Поверхні з вітражного кипариса додають тепла і допомагають з’єднати будинок з лісом.



Стильний дизайн / Фото Dezeen

Кожен павільйон несе свою окрему функцію. Центральний павільйон охоплює кухню відкритого плану, їдальню та вітальню. В боковому томі розташовані простір для відпочинку та кімната для гостей, а в третьому – гараж.

Павільйони трохи підняті над землею / Фото Dezeen

Загальна площа резиденції складає 1879 квадратних метрів.



Інтер’єри мають дерев'яну підлогу та високі вікна / Фото Dezeen

Величезні вікна дозволяють власникам відчувати себе зануреними в ліс, одночасно насолоджуючись м’яким денним світлом.