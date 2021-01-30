Як фенікс із попелу: дивовижна реконструкція будинку біля Онтаріо – фото

На місці згорілого пансіонату у Південному Онтаріо відбудували будинок для відпочинку. Зміни, які відбулися з будівлею, вражають.
Джерело: Dezeen
Будинок проходить по контурах схилу гори. Це хвилясте двоповерхове житло, виготовлене з дерева та сталі, яке приховано за допомогою топографії.
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Ця резиденція задумана як природноорієнтована втеча, яку можна розділити з родиною та друзями.
Нетиповий дах будівлі / Фото Dezeen
Проєкт розроблений архітектурною студією PARTIZANS. На ділянці є основний будинок, павільйон та басейн.
Дах зроблений із зігнутого дуба / Фото Dezeen
Щоб полегшити процес будівництва, архітектори побудували 3D-сканування місця. Дерев’яний дах покриває павільйон басейну, який опускається вниз. На хвилястій покрівлі також розмістили сходинки.
Дивовижна форма споруди / Фото Dezeen
24-метровий скляний фасад біля басейну має скляні двері, які відсуваються назад, щоб відкрити вихід у сад.
Прекрасне місце для відпочинку / Фото Dezeen
PARTISANS застосували унікальну гнуту методику стиснення деревину для фасаду будинку та інтер’єрів. Цю техніку використовують здебільшого для виробництва меблів та музичних інструментів.