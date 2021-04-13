Як виглядатиме майбутнє: перспективні концепції для аеропорту

Американська компанія Fentress Architects проводить конкурс на 15 тисяч доларів, щоб уявити та спроєктувати аеропорт майбутнього. Це чудова можливість для молодих дизайнерів представити ідеї та творчі перспективи в інноваційній архітектурі.

Проєкт під назвою Fentress Global Challenge прагне знайти перспективні концепції для аеропорту майбутнього. Конкурс ідей пропонує студентам та недавнім випускникам архітектурних та інженерних курсів випробувати свої сили. Компанія запрошує студентів розробити термінал аеропорту на 2100 рік.

Читайте також Інноваційна вежа, яка працює від вітру: будівництво унікальної споруди у Кремнієвій долині

Термінали, які повинні орієнтуватися на майбутнє, можна або розглянути як доповнення до наявного аеропорту, або спроєктувати з нуля, щоб вони послужили каталізатором економічного та соціального розвитку.



Проєкт майбутнього / Фото Dezeen

Учасники конкурсу у своїх роботах повинні використовувати прогнози щодо чисельності населення, умов навколишнього середовища, способів подорожі та потенційних напрямків.



Інноваційне будівництво / Фото Dezeen

Важливо врахувати контекст майбутнього аеропорту – він має стати приємним та унікальним місцем.

Стійкий та функціональний простір / Фото Dezeen

Проєкт оцінюватимуть на основі того, як він підходить до стійкості, функціональності та чи включає інноваційні технології. Дизайн повинен включати перспективні інновації, які покращують весь досвід пасажирів, включаючи ефективність, комфорт та безпеку.